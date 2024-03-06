تراجع أسعار النفط الدولية اليوم الأربعاء بسبب الصين

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء إذ تعارضت المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مع مؤشرات على شح في الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار، وفق ما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية.

كما تلقت الأسعار دعما من تراجع الدولار وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 81.91 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا إلى 78.04 دولار للبرميل.

من جانبها قالت سكاي نيوز، أنه يفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو خمسة بالمائة إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر مما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام.

أدت المخاوف من تراجع الطلب الصيني إلى الضغط على أسعار النفط.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا أمس الثلاثاء في ظل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو.

