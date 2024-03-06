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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطاقة 120 طناً/ ساعة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة الرصف الجديدة المطورة |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، محطة الرصف الجديدة المقامة على رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ / طنطا "، بحضور أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع وحدة الرصف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي تطوير المحطة الأسفلتية لتعمل بنظام «إسكادا سيستم»، للحصول على خلطة أسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية علي مساحة 6000 م٢، بطاقة انتاجية 120 طناً/ ساعة بعد تمام تجهيزها بالمعدات الحديثة وتضمن 2 لودر، و2 فينشر، 2 هراس مكواة، 2 جليدر، فضلا عن سيارات نقل ثقيل لرش البوتامين والمياه، 4 خزانات بوتامين بسعة 200 طن، وتنك للوقود.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن مشروع وحدة الرصف الجديد يقوم بتنفيذ أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية بطرق ومحاور مدينة كفرالشيخ والشوارع الداخلية لتقديم خدمة متميزة لأبناء كفر الشيخ.

وأشار إلى أنه تتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023 م، وإعداد التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

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الانتهاء من تنفيذ الجدول الزمني الخطة الاستثمارية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيادات التنفيذية

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