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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف موقف روسيا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

موقف روسيا من الانتخابات
موقف روسيا من الانتخابات الأمريكية

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف،  إن الولايات المتحدة تقاتل ضد روسيا في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء نظيره الأميركي جو بايدن بأنه شخص “يمكن توقّع” تصرفاته أكثر من دونالد ترامب، لكنه أعرب عن استعداده للتعامل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل أيا يكن.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن من تفضل روسيا أن يفوز في المواجهة المحتملة بين الرئيس الديمقراطي الحالي والمرشح الجمهوري ترامب، أجاب بوتين “بايدن، إنه أكثر خبرة. يمكن توقّع تصرفاته، إنه سياسي من المدرسة القديمة”.

وفي تعليق على الانتقادات المتعلقة بعمر بايدن الذي سيبلغ 82 عاما بعد أسابيع فقط من الانتخابات، قال بوتين “عندما التقيت بالسيد بايدن قبل ثلاث سنوات، كان الناس يتحدثون حينها عن عجزه، لكنني لم أر شيئا من هذا القبيل”، في إشارة على ما يبدو إلى قمة عُقدت في جنيف.

كما ذكر يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق، إن بوتين، لا ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية، لبدء المحادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف: "سيكون من المبالغة القول إن بوتين جالس وينتظر نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة… بالطبع، ربما تكون ذات فائدة لأي شخص عادي، لكن لا توجد توقعات كبيرة... بوتين لا ينتظر النتائج”.

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