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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : آلاف المشاريع القومية في عهد السيسي حولت الجمهورية الجديدة لواقع

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن هناك إصرارا من الدولة بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي على إحداث تنمية شاملة ومتكاملة في مصر في إطار الجمهورية الجديدة رغم كل التحديات والمعوقات الإقليمية والدولية.

ونوه المغازي، في تصريح صحفي له اليوم،  بتأكيد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك رؤية حقيقية وعلمية ومدروسة لتحقيق التنمية في مصر، وتحويل وتغيير واقع مصر من حال إلى حال أفضل رغم التحديات، مشيرا إلى أن ما تحقق في مصر من بنية تحتية ومدن جديدة وتنمية زراعية وصناعية وسياحية يؤكد أن الخير قادم لمصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى قيام الدولة المصرية بإنشاء أكثر من 15 ألف مشروع قومي في البلاد طوال السنوات الماضية، وتبني رؤية اصلاحية للنهوض بالوطن، ما يؤكد رؤية القيادة السياسية نحو المستقبل.

وأعرب المغازي عن تقديره التام لحجم الاستثمار الأجنبي الهائل في مشروع رأس الحكمة، قائلا: مشروع تطوير "رأس الحكمة" في منتهى الأهمية ويعكس الشراكة العميقة والعلاقة الخاصة بين مصر والإمارات، ولمواجهة الأزمة الاقتصادية والدولار في السوق الموازي.

واختتم النائب يسري المغازي، ان آلاف المشاريع القومية حولت الجمهورية الجديدة إلى واقع، كما أن رأس الحكمة مشروع للمستقبل واستثمار أجنبي ضخم وغير مسبوق.
 

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