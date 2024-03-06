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نائب محافظ البنك المركزي: استقرار الأسعار أحد أهم مستهدفاتنا

رامي أبو النجا، نائب
رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن أحد أهم مستهدفات البنك المركزي هو استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن المركزي اتخذ حزمة من الإجراءات فور توافر الإمكانات الأساسية التي تمكنا من اتخاذ القرارات.

وأضاف أبو النجا، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزي يهدف إلى البحث عن العوامل التي تؤدي إلى استعادة الثقة، لافتًا إلى أن ما حدث من اكتناز وحجب السلع كان سيئًا للغاية، وذلك بسبب غياب القدرة على التسعير، وبدأت المضاربات والتزايد فيها وأدت إلى شلل في الاقتصاد.

الحد من التضخم

وتابع: "من خلال عدة إجراءات منها قرارات اليوم، ومتابعة السوق بشكل حثيث، سنحرص على كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم وهذا هو الهدف الرئيسي، ومصر لديها ثروة قومية نابعة من قوة شبابية كبيرة".

https://www.youtube.com/live/lGXQcXPLiqI?si=8MtcFCCCswiHhZkn

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