بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء.. وفاة الشيخ صالح السقطي وكيل أوقاف سوهاج الأسبق

فُجع الوسط الدعوي والديني في محافظة سوهاج، اليوم، بوفاة الشيخ صالح السقطي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الأسبق.

وذلك عقب حياة حافلة بالعلم وخدمة الدعوة والعمل الدعوي والإداري، وسط حالة من الحزن بين طلابه ومحبيه وزملائه من رجال الدين.

وفاة وكيل أوقاف سوهاج الأسبق

ويُعد الشيخ صالح السقطي من الرموز الدعوية البارزة في محافظة سوهاج، وقد أفنى سنوات طويلة في خدمة الدعوة الإسلامية وتطوير العمل الإداري داخل أروقة وزارة الأوقاف.

وذلك حتى تولى منصب وكيل الوزارة بالمحافظة، وظل أثره الطيب حاضرًا في قلوب العاملين بالمديرية وعموم أبناء المحافظة.

وتقدم محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء في وفاة الشيخ الجليل، قائلًا في بيان له:" يتقدَّم نقيب الأشراف بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وزملائه وطلابه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما تقدم الدكتور محمد أبو سعدة، مدير مديرية أوقاف سوهاج، وقيادات الدعوة والعاملون بالمديرية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأستاذ أحمد صالح السقطي، مسؤول البر بإدارة أوقاف أخميم في وفاة والده الشيخ صالح السقطي، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.