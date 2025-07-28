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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنهاء أزمة حرائق برخيل

حرائق برخيل
حرائق برخيل
سوهاج _ أنغام الجنايني

في استجابة سريعة لمطالب واستغاثات عدد من أهالي قرية برخيل التابعة لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، وجّه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

ووكلاء وزارات المديريات الخدمية المعنية بالتحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم لأهالي القرية، وبحث احتياجاتهم، وذلك في ظل تكرار حوادث اشتعال النيران في عدد من منازل المواطنين خلال الأيام الماضية.

وشملت توجيهات المحافظ قيام مديريات التضامن الاجتماعي، التموين، والصحة بتنظيم جولات تفقدية للقرية، لمتابعة الوضع على أرض الواقع، وتقديم الدعم كل في مجاله، مع وضع خطة استجابة عاجلة لتخفيف آثار تلك الحوادث.

محافظة سوهاج

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتواجد الميداني الدائم وسط أهالي القرية، والعمل على رفع كفاءة الطرق والشوارع، مع مراجعة إنارة الأعمدة داخل القرية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

كما شدد "سراج" على أهمية دعم المنظومة الصحية داخل القرية، موجهًا وكيل وزارة الصحة بمراجعة الخدمات المقدمة من خلال الوحدة الصحية، وتوفير جميع المستلزمات والكوادر الطبية اللازمة لخدمة المواطنين.

وفي إطار الدعم التمويني، كلف محافظ سوهاج وكيل وزارة التموين بمتابعة المخابز والاطمئنان على جودة الخبز وتوافر السلع الأساسية.

وذلك إلى جانب التنسيق لتنظيم سوق "اليوم الواحد" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بمدينة البلينا.

وأكد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج أنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي بحصر شامل لكافة الخسائر والتلفيات الناتجة عن حرائق المنازل، تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة للأسر المتضررة في أسرع وقت ممكن.

ولضمان سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ، تم الدفع بسيارة إسعاف وسيارتي إطفاء لتتواجد بشكل دائم بمحيط القرية خلال الفترة الحالية، لحماية المواطنين وضمان الاستجابة الفورية لأي تطورات.

كما كلف محافظ سوهاج الجهات المختصة بالانتقال لموقع حرائق منازل وأحواش قرية برخيل وتحليل عينات الحرائق، للوقوف على أسبابها، وفق التحليلات والروئ العلمية والفنية.

كما وجه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج بتكثيف أعمال اللجان السابق تشكيلها من الجهات المختصة للانتقال للقرية ومعاينة أسطح المنازل والأحواش.

وأماكن تخزين مخلفات المحاصيل الزراعية وروث الحيوانات بالمنطقة؛ للتأكد من السلامة البيئية والصحية للتخزين.

والتأكد من عدم تفاعلها مع دراجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المحافظة خلال تلك الفترة، والتي قد تكون سبب في تلك الحرائق.

كما وجه محافظ سوهاج بسرعة استكمال خطة الحماية المدنية بالقرية من حيث تغيير وصيانة أبواش الحريق، والتي تم البدء في تنفيذها منذ 10 أيام.

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