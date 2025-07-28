حريق يلتهم حوشا ببرخيل في سوهاج

شهدت قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك أحد الأهالي، دون وقوع أية إصابات بشرية.

والتهمت النيران كميات من البوص والتبن، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب بحوش ملك المدعو "إبراهيم م.ا.ع"، 60 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وأسفر عن احتراق كمية من البوص والتبن، دون حدوث أي إصابات بشرية.

وبسؤال مالك الحوش، أفاد بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.

وذلك نتيجة التوصيلات العشوائية داخل الحوش، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.