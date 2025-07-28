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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
عبد العزيز جمال

كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة. 

كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.

حالات رفع عداد الكهرباء القديم

أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت". 

كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.

11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:

  1. الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.
  2. إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.
  3. استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.
  4. التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.
  5. التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.
  6. تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.
  7. منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.
  8. عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.
  9. إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.
  10. رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.
  11. تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

 وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.

لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقار

شددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا. 

هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.

7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضل 

وفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:

  • إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.
  • تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.
  • إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.
  • سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
  • زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.
  • ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.
  • تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.
الكهرباء وزارة الكهرباء إزالة العداد التقليدي سحب العداد القديم المستحقات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

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