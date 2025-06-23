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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اشحن عداد الكهرباء من الموبايل.. بهذه الطريقة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
وفاء نور الدين

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق  يمكن ادمشترك من شحن عداد الكهرباء من منزله بواسطة الهاتف المحمول، وهو تطبيق "سهل" المجانى على الهاتف المحمول الذى يتيح إمكانية شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام خاصية Nfc من خلال رصيد المشترك بالمحافظ الإلكترونية أو كروت الفيزا البنكية، وفيما يلى طريقة شحن العداد بالموبايل

طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل


-تغيير كارت الشحن القديم الخاص بالعداد مسبوق الدفع بآخر يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل أنواع العدادات أو تحميل تطبيق كهربا خالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد


لو كارت عداد الكهرباء ضاع


يتوجه المشترك مباشرة إلى شركة التوزيع التابع لها لتقديم طلب إستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فقد، ولا يتطلب الأمر كتابة أى محضر، حيث يتم الإكتفاء بكتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد الكارت.


ويتقدم المشترك إلى شركة التوزيع التابع لها بمستندات لإستخراج بدل تالف لكارت شحن العداد تتضمن، بطاقة الرقم القومي، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، وإقرار كتابي بفقد العداد.


يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة، ويتم إستيفاء طلب إستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد، ويتم سداد الرسوم المقررة.


ويجب أن يذهب المشترك إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، حتى يتسنى لها إستخراج الكارت الجديد وتفعيله على العداد، وهناك العديد من الأفرع التابعة لشركات توزيع الكهرباء تقوم بتقديم نفس الخدمة ولكنها تستغرق وقتاً أكبر.


بعد إستيفاء المستندات وتقديمها وفحصها من قبل الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء، يستغرق الأمر بين 25 إلى 30 دقيقة لإصدار كارت شحن للعداد وتفعيلة.


يقوم المشترك بسداد رسوم لاصدار كارت شحن جديد ، بجانب قيمة الشحن التي يريد المشترك أن يضيفها في الكارت من الممكن أن يقوم بشحن رصيد بأي قيمة من 50 إلى 10000 جنيه.


ويقوم الموظف المختص بشركة التوزيع بالدخول على النظام الخاص بالعدادات لمعرفة قيمة الرصيد المتواجد في الكارت وبناءً علية يكون موجود تلقائياً في الكارت الجديد.

الكهرباء وزارة الكهرباء شحن العداد

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