نتنياهو يصر على هزيمة حماس.. و يؤكد: القتال ضد إيران لم ينته

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مجدداً أهداف حكومته الرئيسية في الحرب ضد حماس في قطاع غزة المتمثلة في تدمير المجموعة المسلحة، وضمان عودة جميع الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكدا أن القتال ضد "المحور الإيراني لم ينته"، بحسب "سكاي نيوز عربية".





وقال نتنياهو خلال زيارة لمقر الاستخبارات العسكرية، امس الاثنين، تم نشرها أيضاً على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" ،:" نحن لا نتخلى عن هذا لدقيقة واحدة". وأضاف "أن هذين الهدفين متداخلان".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل يجب أن تحافظ على إنجازاتها في الحرب مع إيران.

و يذكر أن إسرائيل تواجه انتقادات دولية هائلة بشأن سلوكها في غزة.

وأصدر مؤخراً، وزراء خارجية من أكثر من عشرين دولة بياناً مشتركاً يطالب بإنهاء فوري لحرب غزة.

وأشار نتنياهو أيضاً إلى أن القتال ضد "المحور الإيراني" لم ينته.

وقال نتنياهو إنه بالإضافة إلى حماس، يجب على إسرائيل أيضاً التعامل مع ميليشيات الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران.