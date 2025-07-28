ست اتجوزت رجلين في فرح واحد.. حالة غريبة تشعل السوشيال ميديا في العالم | اعرف القصة

أثارت واقعة تزوج امرأة من رجلين في فرح واحد اندهاش عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا في العالم.. فما السبب وراء هذه القصة الغريبة؟!

تزوجت امرأة من رجلين في فرح واحد في إحدى قرى الهند وتحديدا في منطقة سيرماور في هيماشال حيث تزوجت السيدة براديش من رجلين ،وهما شقيقان من قبيلة هاتي



ووفقا لما جاء في موقع IndiaToday تزوج براديب نيغي وكابيل نيغي، شقيقان من قرية شيلاي التابعة لمنطقة سيرماور في هيماشال براديش في الهند وقت سابق من هذا الشهر.

تعديد المرأة للأزواج القديم في قرية شيللاي

تزعم العائلات أن الممارسة تساعد في الحفاظ على الممتلكات العائلية سليمة

يقول المحامي إن المحكمة العليا في هيماشال تعترف بتعدد الأزواج بموجب "قانون جوديدار"

عروس واحدة وشقيقان.

حافظت قرية في مقاطعة سيرماور بولاية هيماشال براديش على تقليد تعدد الأزواج العريق، حيث تزوجت امرأة من رجلين شقيقين، على الرغم من أن هذه الممارسة غير معترف بها قانونيًا في الهند.

الفرح استمر 3 أيام

تعدد الأزواج هو ممارسة قديمة في بعض بلدان الهند تتزوج فيها المرأة من رجلين أو أكثر حيث تزوج براديب نيغي وكابيل نيغي، شقيقان من قبيلة هاتي من قرية شيللاي، من سونيتا تشوهان من قرية كونها، في حفل أقيم في منطقة ترانس جيري، واستمر من 12 إلى 14 يوليو، وشهده مئات الأشخاص.



يعمل براديب في إحدى الدوائر الحكومية بينما يعمل شقيقه الأصغر كابيل في الخارج.

قال الثلاثي إنهم اتخذوا القرار دون أي ضغط، وحصلوا على موافقة عائلاتهم وانتشر فيديو للزواج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت واقعة تزوج امرأة من رجلين جدلاً واسعًا على مواقع التواصل.

مدى انتشار تعدد الأزواج في الهند



على الرغم من أن تزوج امرأة من رجلين محظور في الهند، إلا أن هذه الممارسة لا تزال سائدة في عدة قرى بمنطقة سيرماور كما أن هذه العادة لا تزال حية في مقاطعتي كينور ولاهول، سبيتي في هيماشال براديش، وفي بعض أجزاء ولاية أوتاراخاند المجاورة، مع أن هذه الممارسة تتلاشى تدريجيًا في بعض قرى تلك المنطقة.

موروث ثقافي

تُجادل عائلات من قبيلة هاتي بأن الزواج لا يزال قائمًا، حتى لو وقع الأسوأ على أحد الرجلين و يُعرف هذا النظام محليًا باسم " جوديداران " أو " دراوبادي براثا "، نسبةً إلى دراوبادي من المهابهاراتا التي تزوجت من الباندافا الخمسة، ويضمن تعدد الأزواج بقاء ممتلكات العائلة سليمة عبر الأجيال.

بالنسبة إلى شعب هاتي، فإن تعدد الأزواج لا يظل جزءًا عزيزًا من تراثهم الثقافي فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة لدعم حياتهم في عالم مليء بعدم اليقين.

يعتبر الحطيون، بعد أن مُنِحوا مؤخرًا وضع القبيلة المجدولة، تعدد الأزواج علامةً جوهريةً على هويتهم الثقافية. إلا أن التحول نحو القيم الحديثة وأنماط الحياة الحضرية يُشكِّل تحديًا لاستمرار هذا التقليد المُتقادم.

كيف تتوقف هذه العادة

يعتقد كوندان سينغ شاستري، الأمين العام للجنة المركزية في هاتي، أن "جوديداران" سوف يموت موتًا بطيئًا مع حصول المزيد من القرويين على التعليم وانتقالهم إلى المدن بحثًا عن وظائف.

يخضع الهاتيون لقانون الزواج الهندوسي ولأغراض رسمية ومع ذلك، تتضمن القوانين الهندية أحكامًا لحماية عادات وتقاليد المجتمعات القبلية الأخرى.

ردًا على تعدد الأزواج الأخير في منطقة سيرماور، قال المحامي رانسينغ تشوهان إن هذه الممارسة سائدة في المنطقة منذ عقود وأكد أنها معترف بها قانونيًا من قبل محكمة هيماشال براديش العليا بموجب " قانون جوديدار ".

سر استمرار تعدد الأزواج



تحدث مئات الزيجات عبر تعدد الأزواج وتقاليد عريقة أخرى.

ووفقا لقناة آج تاك التابعة لمجموعة قناة إنديا توداي، قد سلطت وسائل الإعلام الضوء على هذا الزواج في شيلاي، ولا ينبغي الاستغراب من ذلك، فهذه ظاهرة شائعة وتُمارس هذه الممارسة لضمان وحدة العائلات وعدم تقسيم الأراضي فيما بينها في هذه البلاد.

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