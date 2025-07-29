اتفاق أمريكي أوروبي يخفض أسعار الذهب.. هبوط متوقع حال توافقات جديدة

أكد لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت اليوم الإثنين، انخفاضًا يُقدَّر بحوالي ٥٠ جنيهًا لعيار ٢١، وذلك نتيجة الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على استقرار الأوضاع التجارية بين الطرفين.

وأضاف" منيب"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك توقعات بطفرات قادمة في انخفاض أسعار الذهب، موضحًا أن هذا النوع من الاتفاقات يُشجع المستثمرين على التوجه نحو بدائل استثمارية بعيدًا عن الذهب.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين، أو تم تمديد الاتفاق الحالي بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار الذهب، مؤكدًا أن الاتجاه في هذه الحالة سيكون نحو الهبوط، وليس الصعود بأي شكل من الأشكال.