سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 29 يوليو

سجلت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في الأسواق، حيث بلغ سعر أونصة الذهب في السوق المحلي 162449 جنيهًا للبيع، مقابل 161738 جنيهًا للشراء، في حين سجل الجنيه الذهب 36560 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة الأونصة 3310.58 دولار، ما يعكس تحركًا محدودًا في الأسعار الدولية. يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية والسياسات النقدية المرتقبة.

عيار 24: بيع 5223 جنيه – شراء 5200 جنيه

عيار 22: بيع 4788 جنيه – شراء 4767 جنيه

عيار 21: بيع 4570 جنيه – شراء 4550 جنيه

عيار 18: بيع 3917 جنيه – شراء 3900 جنيه

عيار 14: بيع 3047 جنيه – شراء 3033 جنيه

عيار 12: بيع 2611 جنيه – شراء 2600 جنيه

الأونصة: بيع 162449 جنيه – شراء 161738 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 36560 جنيه – شراء 36400 جنيه

سعر الأونصة بالدولار: 3310.58 دولار

أسعار الذهب اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 5223 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 5200 جنيه. ويُعد هذا العيار من أنقى الأعيرة المتاحة في السوق المصري.

أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعر البيع 4788 جنيهًا، في حين وصل سعر الشراء إلى 4767 جنيهًا.

وبالنسبة لعيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، بلغ سعر البيع 4570 جنيهًا، وسعر الشراء 4550 جنيهًا.

عيار 18، الذي يُفضّله البعض لأشكاله العصرية، سجل سعر بيع 3917 جنيهًا، مقابل 3900 جنيه لسعر الشراء.

في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3047 جنيهًا للبيع، و3033 جنيهًا للشراء، ويُستخدم هذا العيار غالبًا في صناعة المشغولات خفيفة الوزن.

أما الذهب عيار 12 فقد سجّل سعر بيع 2611 جنيهًا، وسعر شراء 2600 جنيهًا.

سعر الأونصة الذهبية بلغ 162449 جنيهًا عند البيع، مقابل 161738 جنيهًا للشراء. وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة سعرًا قدره 3310.58 دولارًا.

أخيرًا، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36560 جنيهًا للبيع، مقابل 36400 جنيهًا للشراء.