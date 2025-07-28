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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب في مصر في النازل ليه| مفيدة شيحة تكشف السبب

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

أكد الإعلامية مفيدة شيحة، أن البعض يذهب لإدخار الأموال في الذهب، مضيفة أن خلال الفترة الأخيرة سجلت أسعار الذهب تراجع كبير وخسائر كبيرة للذهب عيار 21.

الذهب الآن أصبح منافس للاستثمار

من جانبه كشف محسن السعيد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، عن أن الذهب الآن أصبح منافس للاستثمار ولذلك انخفضت أسعاره، مضيفا أن ثبوت سعر الدولار في مصر مع انخفاض أسعاره تدريجيا تسبب في هبوط أسعار الذهب.
وأضاف محسن السعيد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن :"الذهب مييز علش حد المتوقع زيادة أسعاره خلال الفترة القادمة".

فيما انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين خلال التعاملات المسائية، فسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الختامية نحو 4590 جنيها للبيع، ولكنه انخفض في مساء التعاملات ليسجل نحو 4575 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3309.37 دولار.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 يوليو 2025

سعر الذهب الآن عيار 24    5228.5 جنيه    5200 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22    4792.75 جنيها    4766.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21    4575 جنيها    4550 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18    3921.5 جنيه    3900 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14    3050 جنيه    3033.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب    36600 جنيه    36400 جنيه
سعر الأوقية الذهبية    3313.03 دولار    3312.74 دولار
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 يوليو

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين إلى مستوى 5228.5 جنيه للبيع، 5200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22
هبط سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات إلى مستوى 4792.75 جنيه للبيع، 4766.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21
نقص سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات النهائية إلى مستوى 4575 جنيها للبيع، 4550 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18
سيطر الهبوط على سعر الذهب عيار 18 في الأسواق المحلية في مصر ليسجل نحو 3921.5 جنيه للبيع، 3900 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14
هيمن الانخفاض على سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 3050 جنيها للبيع، 3033.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12
سجل سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية نحو 2614.25 جنيه للبيع، 2600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9
وصل سعر الذهب عيار 9 في مساء التعاملات إلى مستوى 1960.75 جنيه للبيع، 1950 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 نحو 36600 جنيه للبيع، 36400 جنيه للشراء.

مفيدة شيحة الذهب أسعار الذهب شعبة الذهب عيار 21

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