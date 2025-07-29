عرض قطري لنجم الأهلي.. واجتماع حاسم مع ريبيرو لحسم موقف الثلاثي

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي اجتماعاً خلال الساعات المقبلة مع ريبيرو، لحسم العديد من الملفات على رأسها موقف الثلاثي محمد عبدالله وأحمد عابدين وحمزة عبدالكريم من البقاء مع الفريق من عدمه، فى ظل تلقيهم عروضا، كما تحاول إدارة الأهلي إنهاء ملفات رضا سليم ومصطفى مخلوف وأحمد عبدالقادر.

وتلقى النادى عرضا من أحد وكلاء اللاعبين يعرض فيه انتقال رضا سليم على سبيل الإعارة إلى ناد قطر القطرى لمدة موسم، مع وجود بند الشراء النهائى، فيما لا يزال الأهلي يحاول التوصل إلى حل مع أحمد عبدالقادر للرحيل إلى سيراميكا أو زد فى الفترة المقبلة.