عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليون دولار.. جائزة الدوحة للكتاب تستقبل الأعمال وتكرم 10 مؤلفين بينهم مصري

صدى البلد

أعلنت جائزة الدوحة للكتاب العربي عن فتح أبوابها للمشاركين، وبدأت في استقبال استمارات الترشح لدورتها الأولى، وذلك بعد أن أقامت حفلا تأسيسيا بالعاصمة القطرية الدوحة.

تم تكريم خلال الحفل عشرة مؤلفين من أهل العطاء المعرفي والفكري، وبلغت القيمة الإجمالية للتكريم مليون دولار، بواقع مئة ألف دولار لكل مكرم من العشرة، وهم أيمن فؤاد سيد من جمهورية مصر العربية، جيرار جهامي من الجمهورية اللبنانية،  سعد البازعي من المملكة العربية السعودية، طه عبد الرحمن من المملكة المغربية، غانم قدوري الحمد من جمهورية العراق، فيحاء عبد الهادي من دولة فلسطين، قطب مصطفى سانو من جمهورية غينيا، محمد محمد أبو موسى من جمهورية مصر العربية، مصطفى عقيل الخطيب من دولة قطر، ناصر الدين سعيدوني من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية." وكان المكرمون قد سردوا تجاربهم مع الكتابة والتأليف، ذاكرين منعطفات الرحلة وأهم معالمها، في ندوة صباحية حملت اسم (حياة للعلم.. مسارات وشهادات)  تابعها وشارك فيها بالنقاش مجموعة من الباحثين والكُتاب من داخل قطر وخارجها.

txt

تحويل رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي إلى عمل سينمائي

txt

"انت مش لوحدك" تخصص عامها الثاني لخدمة أهداف التنمية المستدامة

 الجائزة التي تنقسم لفئتي الإنجاز والكتاب المفرد، بدأت في استقبال استمارات الترشح، والذي سيستمر إلى الخامس من يونيو المقبل، في خمسة مجالات: "الدراسات اللغوية والأدبية، الدراسات التاريخية، العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، الدراسات الاجتماعية والفلسفية، المعاجم والموسوعات وتحقيق النصوص".

ومن أهم شروط الجائزة المذكورة في موقعها الالكتروني: أن يكون الكتاب مؤلفًا باللغة العربية، وأن ينتمي موضوعه إلى أحد المجالات المعرفية للجائزة، أن يكون الكتاب قد نشر ورقيا (وله رقم إيداع دولي) خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وألَّا تقل عدد كلماته عن 30 ألف كلمة، وأن يلتزم المؤلف بالضوابط العلمية منهجًا وتوثيقًا، وأن يشكل الكتاب إضافة نوعية إلى الثقافة العربية.

جائزة الدوحة الجمهورية اللبنانية الجمهورية الجزائرية العاصمة القطرية الدوحة المملكة العربية السعودية مقامرة على شرف الليدي ميتسي مملكة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

ترشيحاتنا

مجلس جامعة الدول يؤكد تمسكه بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها

مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتولي فلسطين مسؤوليات الحكم بغزة والضفة الغربية والقدس

حكم من يذهب إلى العمل متأخرا طوال شهر رمضان.. الإفتاء توضح

50 نصيحة للمسلم خلال شهر رمضان .. أيام القيام والصدقات والإحسان

النائب محمد أبو العينين يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي.. فيديو

بعد قرارات المركزي.. مفاجأة كبرى في أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاف وبدون بطانة.. هيفاء وهبي بفستان جريء بحفل عيد ميلاد صديقتها |شاهد

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

19 لاعبا خارج الخدمة.. غيابات بالجملة عن قمة الأهلي والزمالك

قبل فرحها.. فيديو «جورجينا» على التيك توك بفستان أبيض يثير الجدل|شاهد

فيديو

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ