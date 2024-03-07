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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: مدرب مصري في الزمالك وراء استبعاد سيف من رحلة السعودية

صدى البلد

اتهم فاروق جعفر مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحد المدربين المصريين في جهاز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، بأنه وراء استبعاد نجله من السفر إلى السعودية ضمن بعثة الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: ": "كان من أفضل لاعبي الزمالك في الشوط الأول خلال لقاء الداخلية، ودائمًا لا أحب التعليق على أدائه خلال تحليل المباريات، مدرب (مصري) في الجهاز وراء خروج اللاعب من اللقاء السابق، وهو وراء حرمانه من السفر إلى السعودية، رغم أن هناك لاعبين لا يعرفهم جوميز وسافروا إلى السعودية، ولا أعرف معايير اختيار اللاعبين".

 

وأضاف: "الزمالك كسب الدوري لمدة موسمين متتاليين في وجود سيف جعفر ولاعبين شباب، ومدرب مصري وراء استبعاد اللاعب، وعبدالواحد السيد مدير الكرة ليس له دخل في الأمور الفنية، ولابد من وجود مترجم للفريق بدلا من أحمد مجدي".

 

وزاد: "لابد من وجود مترجم لـ جوميز، منعًا لدخول نظرية الحب والكره في الزمالك، وتوصيل معلومات غير صحيحة للمدرب البرتغالي".

 

وأكمل: "جوزيه جوميز تولى المهمة مؤخرا وبالتأكيد سوف يستعين بالمدرب المصري في بعض الأمور، ولا اتهم أحد بشكل شخصي، ولم أتواصل مع سيف جعفر مطلقا، وسبق ونصحته بعدم الرحيل عن الزمالك وأنا (زعلان منه)، وأكدت له أنه سوف يلعب بصفة مستمرة، وكان له دور في الفوز بالدوري، والبعض كان يقلل منه وهو في الزمالك، وعندما سجل هدفا في الترجي قالوا ان الكرة لمست قدم أحد اللاعبين ودخلت المرمى".

 

وواصل: "يجب أن يكون لدى سيف قناعة بالقدرة على اللعب وسيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة".

 

وزاد: "دكة الزمالك جيدة، ولابد أن يقول اللاعبين كلمتهم، وأن يثبتوا حب الفريق، خصوصا أن المدرب لازال جديد ولا يعرف الكثير عن النادي، لابد أن تستطيع اللاعبين مواجهة الأهلي وجماهيره، اللاعبين هم أصحاب القرار بكل تأكيد".

 

وأتم: "مواجهة القمة ليس لها معايير محددة في الفوز، وأتمنى أن يظهر اللاعبين أفضل ما لديهم خصوصا وأن المباراة خارج مصر، والكرة المصرية لديها نجوم مميزة، وأتمنى أن يأخذ الجميع انطباع جيد عن لاعبي الفريقين".

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