آلام فى ضلوعه.. مهيب عبد الهادي يعلن عن إصابة جديدة للاعب بالأهلي

اعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن إصابة جديدة بالنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب : ويستمر مسلسل الاصابات فى الأهلي.. كوكا خاض جزء من التدريبات ولم يتمكن من استكماله لشعوره بآلام فى ضلوعه.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.