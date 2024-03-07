مش أتوبيس مدرسة| ننشر تفاصيل إصابة 11 طالبا سودانيا في "حادث الجيزة"

أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالات موسعة بعد انتشار أنباء عن إصابة العشرات من تلاميذ مدرسة خاصة بالجيزة أثناء تواجدهم في أتوبيس ينقلهم إلى المدرسة صباح اليوم.

وحرص قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث والاطمئنان على نتائجه قبل الخروج بأي تصريحات لطمأنة الرأي العام.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاتوبيس الذي تعرض له الحادث ليس اتوبيس تابع لمدرسة خاصة بالجيزة مثلما تردد ، ولكنه أتوبيس خاص أجره أولياء الأمور لتوصيل طلاب مجموعة مدارس مختلفة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الأتوبيس الخاص تعرض لحادث تصادم بمنطقة الـ 800 فدان بالسادس من أكتوبر ، مما أسفر عن إصابة ١١ طالبا سودانيا تابعين لإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر، أنه على الفور تم نقل التلاميذ المصابين إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة ، وتم تحرير محضرا بالواقعة ، مشيراً إلى أن جميع التلاميذ المصابين خرجوا من المستشفى ، ماعادا ٣ فقط جارى عمل فحوصات للاطمئنان عليه

صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر

وعلى جانب آخر .. كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفاصيل عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، والخدمات التي نقدمها للطلاب من تعويضات للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والوفيات الطبيعية أو بحادث والعجز الكلى والجزئي واعانة أصحاب الهمم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، تفاصيل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والخدمات التي يتم تقديمها للطلاب :