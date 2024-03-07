من جنوب لبنان.. إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه الجليل الغربي

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، حيث سمع أصوات الانفجارات الناتجة عن صواريخ اعتراضية فوق اللبونة وجل العلام.
وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق استهدافه قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية حيث أصابوها إصابةً مباشرة.
وفي وقت سابق استهدفت المقاومة اللبنانية مستعمرة "غشر هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا وذاك
ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية علي القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين،
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أيضا ان التيار الكهربائي انقطع في عدة مناطق في نهاريا من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.