أزهري: الهدف من الصيام هو تقوي الله سبحانه وتعالي في السر والعلن

قال الدكتور السيد سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن ما أمر الله سبحانه وتعالي من أداء عبادة من العبادات إلا لحكمة جعلها الله هي الهدف الأسمي من هذه العبادة، مشيرا إلى أن الله أوضح الحكمة الخاصة بالصيام فى نهاية الأية الأولي التي تحدث فيها عن صيام الشهر الفضيل فى قوله تعالي: “يا أيها الذين أمنوا كتب عليك الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”.

وأضاف الدكتور السيد سليمان، من علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الهدف من الصيام هو تقوي الله سبحانه وتعالي فى السر والعلن وأن يصل المسلم إلى هذه الدرجة، ولن يصل إلى هذه الدرجة إلا الذين اصطفاهم الله سبحانه.

وتابع الدكتور السيد سليمان، من علماء الأزهر الشريف، أن التقوي هى عمل قلبي يظهر على الجوارح والأفعال والأقوال، لافتا إلى أن التقوي هي التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى.