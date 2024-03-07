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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«حقوق النواب»: ما يحدث للشعب الفلسطيني ممارسات ممنهجة للإبادة الجماعية |صور

صدى البلد

 استقبل صباح اليوم النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائبة ريناتا ألت - رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان الاتحادي الألماني “البوندستاج” للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، لمناقشة الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر والتطور الملحوظ الذي شهدته الدولة المصرية في هذا المجال منذ عام 2014 وإلى الآن، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ومخرجات الحوار الوطني وما مرت به مصر من تحديات سياسية  واقتصادية وأمنية التي واجهتها مصر على المستوى المحلي. 

 

وعلي الصعيد الإقليمي والدولي تناول رضوان الحديث عن استضافة مصر لما يزيد على 10 ملايين لاجئ علي أرضها .

 

 وتناول اللقاء الحديث عن  وتم الحديث عن الحرب علي غزة وما يشهده  الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والعمليات الإجرامية التي تعد ضد كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

 وأشار رضوان إلى ان ما يحدث تجاه هذا الشعب هو ممارسات ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وأكد النائب طارق رضوان علي ضرورة توحيد الصفوف الدولية لوقف إطلاق النار الفوري، وتمكين منظمة الأونروا من استئناف عملها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للحد من الوضع الكارثي في غزة .

 وختاماً أكد رضوان أنه كبرلمانيين يجب علينا العمل سوياً علي جميع الأصعدة لتحقيق السلم والأمن الدوليين وضمان استمرار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

حقوق الإنسان مجلس النواب طارق رضوان الحوار الوطني

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