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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق 8 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه منطقة "إصبع الجليل"

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، إطلاق 8 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة "إصبع الجليل".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، منذ قليل، أيضا باعتراض 9 صواريخ أطلقت على منطقة رأس الناقورة من لبنان.

وردت المقاومة الإسلامية في لبنان  "حزب الله " امس الاربعاء على استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنهما في بلدة حولا، بقصف مستعمرة "كفربلوم" الإسرائيلية في إصبع الجليل بعشرات صواريخ "‏الكاتيوشا"، وباستهداف مبنىً في ‏مستعمرة "كريات شمونة".

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا مع الجيش الإسرائيلي، مما خلف قتلى وجرحى في الجانبين.

اسلامية إسرائيلية استشهاد الجيش الإسرائيلي المقاومة الإسلامية الإعلام الإسرائيلي الإسرائيلية إصبع الجليل

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