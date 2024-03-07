إطلاق 8 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه منطقة "إصبع الجليل"

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، إطلاق 8 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة "إصبع الجليل".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، منذ قليل، أيضا باعتراض 9 صواريخ أطلقت على منطقة رأس الناقورة من لبنان.

وردت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " امس الاربعاء على استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنهما في بلدة حولا، بقصف مستعمرة "كفربلوم" الإسرائيلية في إصبع الجليل بعشرات صواريخ "‏الكاتيوشا"، وباستهداف مبنىً في ‏مستعمرة "كريات شمونة".

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا مع الجيش الإسرائيلي، مما خلف قتلى وجرحى في الجانبين.