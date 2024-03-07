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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعليم القاهرة تفتتح مركز الدعم والإرشاد النفسي بإدارة المعادي ..صور

افتتاح مركز الدعم
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية

افتتحت  زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية صباح اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٧ ، مركز الدعم والإرشاد النفسى (٣)  التابع لإدارة المعادى التعليمية.

وتابعت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية ، خلال الافتتاح جلسة عمل بالمركز ، تحاورت فيها مع الطلاب عن أهمية الدعم النفسي ، كما تم عرض فيديو تقديمي يضم خطوات العمل (قبل وبعد) لتجهيز مركز الدعم والإرشاد النفسي لفريق العمل  .

وتقدمت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة وفريق العمل المتعاون للجهد المبذول وحسن التعاون المثمر البناء لخدمة أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن مركز الدعم والإرشاد النفسي ، يعد طفرة في مجال التربية النفسية والتعديل السلوكى الذى يخدم ابنائنا الطلاب ويقدم لهم جلسات دعم وارشاد نفسي واستثمار للطاقات بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم وعمل جلسات لتعديل السلوك .

و يعمل في مراكز الدعم والإرشاد النفسي ، أخصائيين نفسيين على أعلى مستوى من الخبرة معينين من قبل وزارة التربية والتعليم 

وتقدم مراكز الدعم والإرشاد النفسي ،  خدمات كثيرة منها "تخاطب - تعديل سلوك - قياس نفسى - تنمية مهارات - صعوبات تعلم -استشارات نفسية وتربوية"

وتقدم مراكز الدعم والإرشاد النفسي ، الخدمة بالمجان وبمنتهى السرية لنشر الصحة النفسية لابنائنا الطلبة ولجميع العاملين فى تعليم العاصمة ممايؤثر بشكل إيجابي على إنتاجية العمل وجودته ،كما أنها تتعاون مع المركز القومي للأمومة والطفولة ، وللحالات التى تحتاج تدخل طبى تم التعاون مع الأمانة العامة لمستشفيات الصحة النفسية .

و يقوم أيضاً فريق العمل بالمركز بعمل ندوات ومحاضرات للسادة اولياء أمور الطلاب لتقديم الدعم والمشورة لتعديل وتقويم سلوك ابنائهم والمساهمة في حل اي مشكلات أو عقبات تواجههم ،  وتقديم لهم النصح والارشاد لصالح ابنائنا الطلاب .

افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية
افتتاح مركز الدعم والإرشاد النفسى بإدارة المعادي التعليمية

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