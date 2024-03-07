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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القابضة : التحول الرقمي يتصدر المشهد لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى

صدى البلد

في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدعوة رؤساء شركات المياه بمحافظات الجمهورية لزيارة شركة مياه الشرب بالشرقية. بهدف استعراض تجربة الشركة الناجحة في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة الداتا سنتر والاسكادا.

خلال الزيارة، أكد المهندس ممدوح رسلان على أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وشدد على أهمية الحوكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى منظومة يمكن إدارتها والتحكم بها بكفاءة، لدعم متخذي القرار بالتقارير اللازمة.

وأوضح أن شركة مياه الشرب بالشرقية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تطبيق التحول الرقمي، خاصة في منظومة الاسكادا، حيث تم الانتهاء من مراقبة ورصد جميع محطات المياه الرئيسية وخطوط نقل المياه الحاملة والرئيسية، مما يسمح بمتابعة تشغيل المحطات على مدار الساعة.

كما تم تطوير ثلاثة محاور رئيسية للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تشمل استدامة خدمات تكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات، والحوكمة، لضمان استمرارية وأمان الخدمات المقدمة والتوسعات المستقبلية للـ Data center.

من جانبه، استعرض المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الجهود المبذولة في تطوير منظومة المياه والصرف الصحي، والتحاور الرقمي، وتطوير الخط الساخن، والتوعية والمشاركة المجتمعية.

وفي ختام الزيارة، وجه رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية الشكر للمهندس ممدوح رسلان والسادة رؤساء الشركات على دعمهم وزيارتهم التي تعكس الروح التعاونية والسعي نحو تحقيق التميز في الخدمات.

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