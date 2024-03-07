تحرك الأهلي لأداء مرانه الرئيسي قبل مباراة الغد أمام الزمالك .. صور

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني عدة صور للاعبي الأهلي من المران الرئيسي قبل مباراة الغد أمام الزمالك.

وعلق مجدي عبد الغني علي الصور : الأهلي يتحرك لأداء مرانه الرئيسي قبل مباراة الغد أمام الزمالك.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.