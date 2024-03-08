خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

تفاجأ فريق من الاطباء والباحثين بوجود أعراض غامضة تشابه انتشارها في 5 بلاد، هذه الأعراص كانت بداية الإنذارلاكتشاف مرض جديد غامض ينتشر من خلال نوع واحد من الطيور.

خلال الشهر الماضي، رصدت النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد وهولندا من خلال نظام الإنذار المبكر والاستجابة (EWRS) التابع للاتحاد الأوروبي، عن زيادة في حالات "داء الببغائية" التي لوحظت في عام 2023 وفي بداية عام 2024.

وانتشر على وجه الأخص خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023. وتم الإبلاغ عن خمس حالات وفاة.

تظهر أعراض أولا على الطيور رصدها الأطباء، وتكون واضحة على الطيور وتختلف عن أي مرض آخر وتظهر في الفضلا وشكل الطيور وتصرفاتها، وتنتقل للبشر بطريقة مختلفة واعراض ثابتة.

لمعرفة أعراض المرض على الطيور، والبشر وطرق التعامل معه، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي: