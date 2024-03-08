عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

مرض الببغاوات يهدد
مرض الببغاوات يهدد البشر

تفاجأ فريق من الاطباء والباحثين بوجود أعراض غامضة تشابه انتشارها في 5 بلاد، هذه الأعراص كانت بداية الإنذارلاكتشاف مرض جديد غامض ينتشر من خلال نوع واحد من الطيور.

خلال الشهر الماضي، رصدت النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد وهولندا من خلال نظام الإنذار المبكر والاستجابة (EWRS) التابع للاتحاد الأوروبي، عن زيادة في حالات "داء الببغائية" التي لوحظت في عام 2023 وفي بداية عام 2024.

وانتشر على وجه الأخص خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023. وتم الإبلاغ عن خمس حالات وفاة.

تظهر أعراض أولا على الطيور رصدها الأطباء، وتكون واضحة على الطيور وتختلف عن أي مرض آخر وتظهر في الفضلا وشكل الطيور وتصرفاتها، وتنتقل للبشر بطريقة مختلفة واعراض ثابتة.

لمعرفة أعراض المرض على الطيور، والبشر وطرق التعامل معه، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

التهاب الرئة التهاب القلب الباحث الحمى والقشعريرة السعال الجاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

ترشيحاتنا

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

بالتزامن مع خطاب بايدن.. تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية

دعاء يوم الجمعة استعدادا لـ شهر رمضان

بشرى للطلاب المتفوقين.. تخصيص 5% من المنح للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية

قراءة تحليلية.. «نتنياهو» المستفيد الأول من استمرار الحرب على غزة

قرينة رئيس الجمهورية: تحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة.. أبرز الأمراض التي تهدد حياتها

من يحسم كلاسيكو الكأس رقم 20.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ