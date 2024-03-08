نبأ سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكأس أمام الأهلي

قال حسام باولو، لاعب نادي الزمالك السابق، أن مباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي تحتاج اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة مثل عبد الله السعيد وشيكابالا.

أشار باولو في تصريحات تلفزيونية "أنه يتوقع تألق عبد الله السعيد وقيادة وسط الزمالك، كما أن شيكابالا يتألق دائمًا أمام الأهلي، وخبرات الثنائي تؤهل الزمالك للتتويج بالبطولة.

وشدد باولو على أن الزمالك مستعد جيدًا للفوز، ويمتلك لاعبين مميزين في عدد من المراكز، خاصة في الوسط، كما أنه يتوقع تألق عمر جابر في المباراة.

موعد مباراة نهائي كأس مصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستقبل ملعب الأول بارك المباراة المرتقبة بين الفريقين.