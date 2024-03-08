مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

عريس يهدي الشبكة لأمه.. تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل يظهر فيه العريس يُلبس خاتم الزواج لوالدته بدلاً من زوجته في ليلة العمر.

أثار الفيديو ضجة كبيرة في الجزائر وأثار العديد من التعليقات المتضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الفيديو، يُظهر العريس وهو يحمل الخاتم وبدلاً من أن يلبسه لزوجته التي تقف بجواره، يقوم بتقديمه لوالدته ويقبل قدمها بينما يصفق الحاضرون.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث انقسمت الآراء بين المؤيدين والرافضين لهذا التصرف الغريب.

بعض الأشخاص رأوا في ذلك دليلاً على بر الوالدين واحترامهما، في حين اعتبره آخرون إهانة للعروس وتصرفًا غير لائق.