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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

صدى البلد

عريس يهدي الشبكة لأمه.. تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل يظهر فيه العريس  يُلبس خاتم الزواج لوالدته بدلاً من زوجته في ليلة العمر.

أثار الفيديو ضجة كبيرة في الجزائر وأثار العديد من التعليقات المتضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

في الفيديو، يُظهر العريس وهو يحمل الخاتم وبدلاً من أن يلبسه لزوجته التي تقف بجواره، يقوم بتقديمه لوالدته ويقبل قدمها بينما يصفق الحاضرون.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث انقسمت الآراء بين المؤيدين والرافضين لهذا التصرف الغريب.

 بعض الأشخاص رأوا في ذلك دليلاً على بر الوالدين واحترامهما، في حين اعتبره آخرون إهانة للعروس وتصرفًا غير لائق.

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مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

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