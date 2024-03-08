جورجينا تثير ضجة بفستان مكشوف

تحرص جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت جورجينا بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مجسم باللون الأبيض، ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة، واعتمدت مكياج أبرز جمال ملامحها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.