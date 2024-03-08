رئيس مدينة مرسى علم يوجه رسالة لموظفي الإدارات بالوحدة المحلية

عقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، اجتماعا مع موظفي الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية للمدينة، وذلك لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشاد رئيس المدينة بتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات والتيسير على الموظف فى أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة، كما وجه الشكر للموظفين على ما قدموه خلال فترة الماضية، مشددا على بذل المزيد من الجهد متمنيا التوفيق في المهام الملقاة على عاتق مجلس المدينة بما يعود بالنفع والتقدم والخير للمدينة.

وفى سياق اخر كرم اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، عددا من الطلاب والطالبات المتميزين بالأنشطة المختلفة لحصولهم على المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية، وتصعيد طالبتين للتمثيل في المعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بمستبقة isef 2024، وفوز طالبين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة ( المشروع الوطني للقراءة ، والأخر مسابقة القرآن الكريم ).

هنأ رئيس المدينة الطلاب وحثهم على عدم الاكتفاء بهذا النجاح بل يكون حافزا لهم في السعي والتقدم، مشيرا إلى أنهم علماء المستقبل وسفراً لنشر الإسلام وسماحته وتعاليمه على مستوى العالم .