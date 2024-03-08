واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بنبأ اعتداء أمن هايبر ماركت شهير على نجل الفنان سامي مغاوري، بعدما وثق الفنان الشاب لحظة الاعتداء عليه ووالدته، بعد تصويره فيديو يكشف فيه إخفائهم للسكر عن المواطنين، وتسببهم في حدوث أزمة.

شاهد الفيديو:

حرر الفنان الشاب كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد أول ضد ماركت شهير، يتهم الأمن الخاص به بالاعتداء بالضرب عليه ووالدته، بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية يتهمهم باخفاء السكر عن المواطنين وادعاء نفاذه من الماركت.

وقال كريم سامي مغاوري، إن أمن الماركت طرده ووالدته بعد الاعتداء عليهما، ما دفعه للاتجاه الى قسم شرطة الشيخ زايد اول وتحرير محضر بما حدث، موجها اتهامه لامن الماركت الشهير.

وثق الفنان كريم سامي مغاوري، لحظة اعتداء أمن ماركت شهير عليه، بعد تصويره فيديو يكشف فيه إخفائهم للسكر عن المواطنين، وتسببهم في حدوث أزمة، الا انه فور أن شاهده أحد رجال الأمن اعتدى عليه وعلى والدته.