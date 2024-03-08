نهائي كأس مصر.. أحمد حسن يكشف عن ترتيبات كولر استعدادا لمواجهة الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن برنامج النادي الأهلي في مواجهة الزمالك في كآس مصر عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك

برنامج الأهلي في يوم القمة

▪️وضع كولر ترتيبات عديدة استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم.

▪️تقرر إقامة مران بدني خفيف للاعبين في فندق الإقامة وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

▪️يعقد كولر محاضرة ختامية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة استعدادا لمواجهة الزمالك.

▪️يناقش المدير الفني للفريق آخر التعليمات الفنية والجوانب الخططية والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

▪️بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة مباشرة عقب الانتهاء من خوض مباراة الزمالك.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2023.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، على قناتي إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس الرياضية، ويتوليمسؤولية التعليق على المباراة مدحت شلبي على كلا القناتين.