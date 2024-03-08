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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على رضيعة ملقاه أمام عقار بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

عثر صيدلي على لقيطة حديثة الولادة ملفوفة فى قطعة قماش وملقاة بسلم عقار منزله بمنطقة تقسيم عمرو يونس بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، فيما تم نقل الرضيعة لقسم الحضانة مستشفى طلخا المركزي لتلقي الرعاية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة طلخا بعثور صيدلي يدعى  خ ت م  على طفلة لقيطة حديثة الولادة بمدخل العقار سكنه ملفوفة ببطانية .

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا و تبين ان الطفلة "أنثى" حديثة الولادة عمر أسبوع تقريبا والحبل السري مربوط وملقاه بمدخل احد العقارات.

تم إيداع الرضيعة لقسم الحضانة بمستشفى طلخا المركز لتقديم الرعاية الطبية.

تم تشكيل  فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لتحديد اسرتها ةتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

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