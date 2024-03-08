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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي القاهرة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

يشهد اليوم الديربي التاريخي بمواجهة بين القطبين بنهائي كأس مصر، حيث يلتقي الأهلي والزمالك بملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، كما تقام العديد من المنافسات الأوروبية المختلفة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

مباريات نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة:

  • الزمالك × الأهلي – الساعة 7:30 مساءً على قناة ON Time Sports 1 HD.

مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:

  • بلدية المحلة × الجونة – الساعة 4:00 عصرًا على قناة ON Time Sports 2 HD.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

  • برشلونة × ريال مايوركا – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

  • نابولي × تورينو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

  • شتوتجارت × يونيون برلين – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

  • نيس × مونبلييه – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

  • الرياض × الهلال – الساعة 4:00 عصرًا على قناة SSC 1.
  • الطائي × الحزم – الساعة 4:00 عصرًا على قناة SSC 2.
  • اتحاد جدة "أحمد حجازي" × الأخدود – الساعة 7:00 مساءً على قناة SSC 1.
الدوري السعودي الدوري الإسباني الدوري الفرنسي الأهلي والزمالك الأول بارك الدوري الايطالي

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