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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحقق في سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين بإسرائيل

صدى البلد

أعلنت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، الدكتورة أليس جيل إدواردز، عن إجراء تحقيق في سوء معاملة وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، وبحسب تقرير لوكالة رويترز، ذكرت الدكتورة إدواردز يوم الجمعة أنها تجري محادثات لزيارة البلاد لمزيد من دراسة الوضع.

وفي حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، كشفت أنها تلقت مؤخرًا تقارير عن تعرض الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفيما يتعلق بالصراع في غزة، حيث تخوض إسرائيل اشتباكات، مع حركة حماس الفلسطينية الحاكمة.

وقالت الدكتورة إدواردز، التي تشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: "إنني أدرس ذلك بينما نتحدث ونقوم بإجراء تحقيق لتقصي الحقائق".

ودعت الدكتورة إدواردز في تصريحها لرويترز جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس ودولة فلسطين وإسرائيل، إلى التوقف عن استخدام أساليب التعذيب والتركيز على تحقيق السلام في المنطقة.

وذكرت رويترز أنه لم يصدر رد فوري من البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف بشأن هذه المزاعم.

تلقى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقارير عديدة عن الاعتقال الجماعي وسوء المعاملة والاختفاء القسري للفلسطينيين في شمال غزة على يد الجيش الإسرائيلي، وقام بتوثيق آلاف الاعتقالات في الضفة الغربية.

تناولت الدكتورة إدواردز مزاعم القتل الجماعي وتشويه الرهائن والعنف الجنسي ضدهم، وطرح هذه المخاوف مع السلطات الفلسطينية من خلال البعثة الفلسطينية الدائمة في جنيف. ومع ذلك، أعربت عن خيبة أملها إزاء الرد الذي تلقته، مشيرة إلى عدم التعاطف مع ضحايا هذه الفظائع التي وقعت يوم 7 أكتوبر.

ولم ترد البعثة الفلسطينية في جنيف على الفور على طلب رويترز للتعليق على الأمر.

ويسلط التحقيق الذي أجراه الدكتور إدواردز الضوء على المخاوف المستمرة بشأن معاملة المعتقلين الفلسطينيين والحاجة إلى المساءلة والعدالة في المنطقة.

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