خبير: تحرير سعر الصرف علاج للاقتصاد المصري

قال كريم العمدة الخبير الاقتصادى إن سوق الصرف كان يعانى عدم الانضباط منذ عامين تقريبا والدولة كانت فى حاجة لبعض الإجراءات الحاسمة لضبط سعر الصرف.

وأوضح العمدة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى طاهر حمدى، أن الدولة تأخرت فى إجراءات تحرير سعر الصرف بسبب ضرورة وجود أرصدة وبعض الاستثمارات المتوقعة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن ما حدث مؤخرا من ضخ استثمارات شجع الحكومة على اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن سعر الصرف، معقبا:" الأمر بمثابة علاج للاقتصاد المصرى".

رئيس الحكومة

وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن توحيد سعر الصرف لا تعني الحل الفوري لأزمة الدولار، ولكن سيكون المدى للثبات والاستقرار خلال عام 2024.

وأوضح مدبولي، أن المواطن سيشعر بنتيجة تلك الإجراءات تدريجيًا، من خلال اتخاذ أسعار السلع المسار النزولي، وهو ما تمت ملاحظته في عدد من السلع.