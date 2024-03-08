توتي: محمد صلاح أسطورة.. وهذا رأي في ديربي الأهلي والزمالك

أبدى النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، نجم نادي روما الإيطالي، إعجابه بأجواء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، التي تجري على استاد "الأول بارك" في الرياض، العاصمة السعودية.

وفي تصريحاته عبر الاستديو التحليلي للمباراة على قناة "أون تايم سبورتس 1"، وصف "توتي" الأجواء بأنها رائعة وجيدة جدًا، والمباراة بأنها مهمة للغاية، معربًا عن سعادته بتواجده في هذا الحدث.

وعن العلاقة بينه وبين محمد صلاح، أشاد "توتي" بالنجم المصري، قائلًا: إنه لاعب رائع وأسطورة حقيقية لمصر، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق له.

وختم توتي حديثه بالتأكيد على تطور كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المواهب الكبيرة في الوقت الحالي.