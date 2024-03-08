عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتي: محمد صلاح أسطورة.. وهذا رأي في ديربي الأهلي والزمالك

صدى البلد

أبدى النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، نجم نادي روما الإيطالي، إعجابه بأجواء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، التي تجري على استاد "الأول بارك" في الرياض، العاصمة السعودية.

وفي تصريحاته عبر الاستديو التحليلي للمباراة على قناة "أون تايم سبورتس 1"، وصف "توتي" الأجواء بأنها رائعة وجيدة جدًا، والمباراة بأنها مهمة للغاية، معربًا عن سعادته بتواجده في هذا الحدث.

وعن العلاقة بينه وبين محمد صلاح، أشاد "توتي" بالنجم المصري، قائلًا: إنه لاعب رائع وأسطورة حقيقية لمصر، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق له.

وختم توتي حديثه بالتأكيد على تطور كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المواهب الكبيرة في الوقت الحالي.

الأهلي والزمالك العاصمة السعودية أون تايم سبورتس كأس مصر فرانشيسكو توتي روما الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

قطع زيارته لكوبا.. وفاة والد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

2 «VAR» وإصابتان| 30 دقيقة من قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

دخول مفاجئ للثلاثة | مشهد مثير قبل انطلاق نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

بعد تحرير سعر الصرف| حقيقة زيادة البنزين والسولار .. ومفاجأة خلال أيام

"تلاتة فار وإصابتين للأبيض"| شوط أول سلبي بين الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

دعاء رمضان مكتوب 2024.. أيام معدودات تذوق فيها حلاوة الإيمان

حجز موعد من الانترنت.. أسهل طريقة لترخيص السيارات

توتي: محمد صلاح أسطورة.. وهذا رأي في ديربي الأهلي والزمالك

ظهور مفاجئ لـ أحمد حلمي بنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. عرض سيارات تسلا في سوق المستعمل

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ لا تتوقع

3 مشروبات رمضانية مهمة لمرضى الضغط المرتفع

طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

فيديو

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ