محمد هنيدي يظهر في مدرجات مباراة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك

رصدت الكاميرات ظهور مفاجئ، للفنان المصري الحاصل مؤخرا علي الجنسية السعودية محمد هنيدي بملعب مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وظهر هنيدي، متفاعلا مع المباراة واقفا من المقصورة الرئيسية خلال احداث الشوط الأول.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي 0-0 حتى الآن، في المباراة المقامة بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

وبدأت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

لعب الأهلي مع الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وسكنت شباكه 48 هدفاً.

يذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.