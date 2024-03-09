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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرة القدم غير عادلة.. خالد جلال يعلق على فوز الأهلي بكأس مصر

صدى البلد

أكد خالد جلال، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته أمام الزمالك، بنهائي كأس مصر، والتي فاز فيها الأحمر بهدفين دون رد.


وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مبروك للأهلي، ولكن كرة القدم غير عادلة.. الأهلي اليوم لم يكن في أفضل حالاته، إذا فاز الزمالك بهذا الشكل كنت سأقول نفس الكلام".


وأضاف: "الأهلي كان خارج حالته في الشوط الأول، بدأ في أول 7 دقائق بشكل جيد، ولكن اختفى بعد ذلك باختفاء وسط الملعب".


وتابع: "كولر دفع بعمرو السولية وكريم نيدفيد، والثنائي بعيدين عن الملعب في الفترة الماضية، كان على كولر الدفع باللاعبين الذين يشاركون باستمرار، مثل مروان عطية".
وأكمل: "محمود كهربا ونيدفيد وعمرو السولية جعلوا الأهلي بعيدًا عن حالته.. هذا كان خطأ من كولر، ولكنه قام بإصلاح ذلك في وقت متأخر".


وواصل: "أفشة ومروان عطية كانا يجب أن يشاركا في وقت مبكر.. مارسيل كولر عندما قام بتصحيح الأوضاع فاز بالمباراة".


وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "الأهلي كان يعتمد على الكرات الطولية في ظل تراجع ثلاثي خط الوسط، والزمالك كان يفوز بالكرة الثانية".

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