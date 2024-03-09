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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. قصة ضرب أنوشكا من والدها بسبب خروف

أنوشكا
أنوشكا

تحتفل اليوم السبت 9 مارس، الفنانة أنوشكا، بعيد ميلادها الـ64، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1960، في حي مصر الجديدة لأب مصري من أصول أرمينية وأم أرمينية. 

 

موقف لـ أنوشكا مع والدها 

وقبل 4 سنوات، روت الفنانة أنوشكا، قصة قيامها بتهريب خروف قبل ذبحه، قائلة: "كان عندي 12 سنة عندما فعلت ذلك".

وأضافت أنوشكا في لقاء لها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" عبر قناة dmc: "لا اتناول اللحمة، و احب الحيوانات بشدة".

وتابعت أنوشكا: "حدثت علاقة بيني وبين الخروف  وقررت تهريب الخروف قبل ذبحه في اليوم الثاني".

وأكملت أنوشكا: "والدي شاهدني في لحظة قيامي بتهريب الخروف، واخدت علقة من والدي بعد هذا الموقف".

وتابعت أنوشكا: "لما فكرت فيما فعلته أدركت سبب انفعال والدي"، مضيفة:" أنا مش بحب منظر الدم".
 

أحدث أعمال أنوشكا 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنوشكا هو مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته عمرو سعد، درة، سارة سلامة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبدالجليل، أنوشكا، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، أحمد مجدي، ندى بهجت،  محمد التاجي، حسني شتا، وآخرون، وهو إخراج ياسر سامي.

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