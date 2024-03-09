ننشر أسماء المصابين الـ 11 فى حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

حصل " صدى البلد" على أسماء المصابين ال11 فى حادث تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق منية النصر .

والمصابون هم : خيرات هلال سلطان 50 عاما مصابة بكدمات بالرأس رانيا عبد المنعم الورداني 21 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمود فوزي المرسي24 سنه ، كسر بالساق اليسرى ، ابراهيم احمد منصور 16 عاما مصاب بكدمات متفرقة، هبه محمد عبد الرازق 36 عاما مصابة بكدمات بالجسم، ندي محمد شلبيه 21 عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساقين ، كريم محمد محمود 16 عاما مصاب باشتباه بكسر بالساقين، ياسمين محمد حال 21 عاما مصابة اشتباه بكسر بالضلوع، اسماء سامي الشناوي 32 عاما مصابة بكسر بالزراع اليسري، فاطمة محمد ابراهيم عيد 32 عاما مصابه بكسر بالقدمين و محمد عيد سامي محمد 7 اعوام مصاب بكدمات متفرقة وجميعهم مقيمو المنزله .



وتلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق دكرنس- منية النصر

انتقل ضباط المباحث و7 سيارات اسعاف الى مكان الحادث وتبين وقوع تصادم بين ميكروباص مع ربع نقل واصابة11 شخصا بأصابات متفرقة وتم تقلهم لمستشفى دكرنس لتلقى العلاج وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.