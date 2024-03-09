عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء المصابين الـ 11 فى حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

صورة من الحادث
صورة من الحادث

حصل " صدى البلد" على أسماء المصابين ال11 فى حادث تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق منية النصر .

 

والمصابون هم : خيرات هلال سلطان 50 عاما مصابة بكدمات بالرأس رانيا عبد المنعم الورداني 21 عاما  مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج،  محمود فوزي المرسي24 سنه ، كسر  بالساق اليسرى ، ابراهيم احمد منصور 16 عاما مصاب بكدمات متفرقة، هبه محمد عبد الرازق 36 عاما  مصابة بكدمات بالجسم،  ندي محمد شلبيه 21 عاما  مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساقين ،  كريم محمد محمود 16 عاما مصاب باشتباه بكسر بالساقين،  ياسمين محمد حال 21 عاما مصابة اشتباه بكسر بالضلوع،  اسماء سامي الشناوي 32 عاما مصابة بكسر بالزراع اليسري،  فاطمة محمد ابراهيم عيد 32 عاما مصابه بكسر بالقدمين و محمد عيد سامي محمد 7 اعوام مصاب بكدمات متفرقة وجميعهم مقيمو المنزله .


وتلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق دكرنس- منية النصر
انتقل ضباط المباحث و7 سيارات اسعاف الى مكان الحادث وتبين وقوع تصادم بين ميكروباص مع ربع نقل واصابة11 شخصا بأصابات متفرقة وتم تقلهم لمستشفى دكرنس لتلقى العلاج  وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.

النيابة العامة المنزلة الدقهلية اسماء المصابين أسماء المصابين ال11 7 سيارات إسعاف كدمات متفرقة وقوع حادث تصادم وقوع حادث منية النصر مستشفى دكرنس مديرية أمن الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي بعد نهائي كأس مصر

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

موضوعات متعلقة

أنهت حياتها بالحبة السامة.. مصرع سيدة في الدقهلية

ترشيحاتنا

الوزراء: تعاملنا مع 8997 شكوى بقطاع الصحة في شهر

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا ضمن فعاليات ذكرى يوم الشهيد

الحوثيون ينفذون عمليتين عسكريتين ضد أهداف بالبحر الأحمر.. تفاصيل

بآيات الذكر الحكيم.. بدء فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

قنوات تواصل عصرية ومتنوعة.. الحكومة تتلقى 123 ألف شكوى خلال شهر

بحضور الرئيس السيسي.. بدء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى يوم الشهيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستثمارات 35 مليار دولار.. سيارة EV تجمع بين هواوي وتشانجان |تفاصيل

ليلى علوي تستعرض أناقتها بالجلد الأسود| شاهد

سقوط عجلة طائرة من السماء على سيارة.. شاهد ماذا حدث

طريقة عمل بان كيك.. أحلى من الكافيهات

فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ