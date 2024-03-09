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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمرو حنفى يوجه بتنظيم قافلات طبية في رأس غارب تحت مبادرة "100 مليون صحة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وبتوجيهات من اللواء عمرو حنفى، تم تنظيم قافلة طبية في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم الكشف الطبي على 200 حالة مرضية في اليوم الأول.

وفي تصريحات لرئيس مدينة رأس غارب، ممدوح نديم، أكد أنه تم تذليل جميع العقبات أمام القافلة الطبية، وتوفير جميع احتياجات الأطباء والأطقم الطبية. كما أوضح أنه تم صرف العلاج بالمجان للمواطنين الذين تم فحصهم.

تابعت إدارة محو الأمية أعمال القافلة الطبية، ومن المقرر استكمالها في الأيام القادمة لتوفير الرعاية الصحية لأكبر عدد ممكن من السكان.

يأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

المبادرة الرئاسية قافلة طبية رأس غارب صحة عامة عمرو حنفى

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