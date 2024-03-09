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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق باب التقديم في الوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية بعد غد

وظائف شاغرة بوزارة
وظائف شاغرة بوزارة التنمية المحلية

يغلق باب التقديم بالوظائف الشاغرة بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الادارية، بعد غد الاثنين الموافق 11 مارس الجاري والتي تم فتح باب التقديم فيها يوم الاحد الموافق 11 / 2 /2024 .

وظائف شاغرة بوزارة التنمية المحلية 

ويتم التقديم علي وظائف وزارة التنمية المحلية الخالية الكترونيا من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg، حيث يتم استيفاء الشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على مواقع التقديم للوظائف الخالية. 

و يتم ملئ الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً.

واكدت الوزارة انه لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد .

وحذرت وزارة التنمية المحلية،  من التعامل نهائياً مع أى شخص أو اخذ أى تعليمات أو دفع أى مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول الخاص بالاعلان  وهو 01101632227.

كانت وزارة التنمية المحلية اعلنت عن حاجتها لشغل 17 وظيفة  قيادية شاغرة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على النحو التالي 

اولاً: وظائف من المستوي الوظيفي ( الممتاز) :

المسمى الوظيفي : الوكيل الدائم

ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ) :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

 رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

ثالثاً :- وظائف المستوي الوظيفي ( مدير العام ) :

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية و مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات و مدير عام الإدارة العامة للأمن

و مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي و مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى

ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية ومدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة و مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات و مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ومدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

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