عبر ممر مائي جديد.. سفينة مساعدات أمريكية خيرية تبحر من قبرص إلى غزة

أعلنت مؤسسة خيرية أمريكية، أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن قارب في قبرص، وهي أول شحنة إلى القطاع على طول ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية أن يتم افتتاحه في نهاية هذا الأسبوع.

وحسب وكالة “فرانس برس”، رست السفينة "أوبن آرمز" التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في قبرص، وهي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.

وقالت المؤسسة الخيرية: "إن الفرق المركزية العالمية موجودة في قبرص لتحميل منصات المساعدات الإنسانية على متن قارب متوجه إلى شمال غزة".

وأضافت: "لقد كنا نستعد منذ أسابيع جنبًا إلى جنب مع شريكتنا الموثوقة من المنظمات غير الحكومية Open Arms لفتح ممر مساعدات بحرية من شأنه أن يسمح لنا بتوسيع نطاق جهودنا في المنطقة".

وتابعت قولها إن “المساعي لإنشاء ممر بحري إنساني في غزة تحرز تقدمًا، والزورق الخاص بنا جاهز للانطلاق في أي لحظة، محملاً بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين”.

وفي لارنكا، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق عن أملها في إمكانية فتح ممر بحري الأحد، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.