عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تنشر كواليس مليحة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

نشرت منصة watch it، صورا جديدة من كواليس مسلسل مليحة للفنان دياب، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وتضمنت صور كواليس مسلسل مليحة، أبطال المسلسل، منهم: (دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، أمير المصري). 

بوسترات مسلسل مليحة 

طرحت الصفحة الرسمية لقناة on drama ، البوسترات الفردية لمسلسل مليحة، والذي من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤. 

يشارك الفنان دياب في رمضان المقبل 2024 بمسلسل “ مليحة ” حيث بدأ تصوير مشاهده، ويجسد شخصية ضابط يدعى “ أدهم ” ضمن أحداث العمل.


 شخصية دياب ضمن أحداث العمل  سوف تقلب الأحداث رأسا على عقب، وسيكون له لقاء مع مليحة الشخصية التي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، ويصبح دياب له دور كبير في رحلة مليحة وعائلتها.
 

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.


أحداث مسلسل مليحة
تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.


آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

 

وشارك دياب في موسم الرياض الحالي مسرحية "شحاتين أكاديمي"، وشارك فيها آيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي، وآخرون من النجوم.

مليحة مسلسل مليحة دياب ميرفت أمين اشرف زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

موضوعات متعلقة

اللهم ارحمه برحمتك.. والد سعد لمجرد ينعى الفنان الراحل عبده الشريف

بعد مباراة القمة.. عمرو دياب يظهر مع سالم الدوسري لاعب الهلال

أخبار الفن| إصابة فيفي عبده بالإكتئاب .. مكان عزاء طارق الكاشف.. وفاة نجم مغربي شهير

النهارده قاضيتين.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي بكأس مصر

إليسا تحتفل بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر

في ذكراه.. قصة وفاة عادل أدهم المأساوية وأشهر افيهاته

من داخل المدرجات.. أحمد السعدني يساند الأهلي بمباراة القمة

في ذكراه.. قصة مأساوية لـ عبد الفتاح القصري بسبب زوجته

ترشيحاتنا

مكافأة الفوز بالكأس.. قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي

للمنافسة على صدارة الدوري..موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي..وهذا موقف صلاح من اللعب

خليك أنا هاجيلك| الرئيس السيسي يلبي مطلبًا لأحد الحضور باحتفالية يوم الشهيد

بـ 20 مليون دولار.. السويد تستأنف تقديم المساعدات لوكالة الأونروا

النواب يوافق على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة مبدئيا

السيسي: حب الأوطان ليس شعارات بل تضحيات حقيقية وعرق وجهد ودماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميل برسوم أحدثهم.. 3 نجوم راحلين يزينون شاشة التلفزيون في دراما رمضان

إطلالة هيفاء وهبي في أسبوع الموضة بـ باريس تثير ضجة| شاهد

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال|شاهد

ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ