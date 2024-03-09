مسلسلات رمضان 2024.. watch it تنشر كواليس مليحة

نشرت منصة watch it، صورا جديدة من كواليس مسلسل مليحة للفنان دياب، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتضمنت صور كواليس مسلسل مليحة، أبطال المسلسل، منهم: (دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، أمير المصري).

بوسترات مسلسل مليحة

طرحت الصفحة الرسمية لقناة on drama ، البوسترات الفردية لمسلسل مليحة، والذي من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

يشارك الفنان دياب في رمضان المقبل 2024 بمسلسل “ مليحة ” حيث بدأ تصوير مشاهده، ويجسد شخصية ضابط يدعى “ أدهم ” ضمن أحداث العمل.



شخصية دياب ضمن أحداث العمل سوف تقلب الأحداث رأسا على عقب، وسيكون له لقاء مع مليحة الشخصية التي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، ويصبح دياب له دور كبير في رحلة مليحة وعائلتها.



مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.



أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.



آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

وشارك دياب في موسم الرياض الحالي مسرحية "شحاتين أكاديمي"، وشارك فيها آيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي، وآخرون من النجوم.