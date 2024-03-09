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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يلاحق ريال مدريد على صدارة الدوري وهذا موعد مباراته القادمة

برشلونة
برشلونة

برشلونة يلاحق ريال مدريد..سجل لامين يامال لاعب برشلونة الواعد، هدفاً رائعاً ليحقق فوزاً صعباً على ضيفه مايوركا 1-صفر، الجمعة، ويصبح على مسافة خمس نقاط من غريمه ريال مدريد المتصدر.

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ووضع الفوز صاحب الضيافة في المركز الثاني مؤقتاً برصيد 61 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن جيرونا، ليشدد الخناق على ريال مدريد الذي يستضيف سيلتا فيجو المتعثر يوم الأحد.

ومنح يامال البالغ من العمر 16 عاماً التقدم لبرشلونة في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى العليا محرزاً هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

وكاد إيلكاي جندوجان أن يتقدم لبرشلونة في الدقيقة 24 من ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بعد تدخل على رافينيا.

لكن حارس مايوركا بريدراج رايكوفيتش، حرم الدولي الألماني من التسجيل.

 

ويستضيف العملاق الكتالوني منافسه نابولي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

ريال مدريد برشلونة

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