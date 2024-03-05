لحظات مروعة|شاهد.. صخرة تسحق سيارة على الطريق السريع في «بيرو» وتحولها لـ«فتات»

في واقعة صادمة أظهر مقطع فيديو لحظات مروعة عاشها المتواجدون داخل سياراتهم، أثناء مرورها من الطريق السريع المركزي في مقاطعة هواروشيري، في بيرو بسبب انهيار صخري وسقوط صخرة على شاحنة حولت السيارة إلى فتات.

وتبين المشاهد لحظات انهيار الصخرة العملاقة من أعلى الجبل وسقوطها على الشاحنة وتحويلها إلى فتات.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 3 يونيو 2023، بحدوث زلزال بقوة 5.5 درجات في منطقة ماكا في بيرو.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على بُعد 9 كيلومترات جنوب شرقي المنطقة.



وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.