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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات مروعة|شاهد.. صخرة تسحق سيارة على الطريق السريع في «بيرو» وتحولها لـ«فتات»

صخرة
صخرة

في واقعة صادمة أظهر مقطع فيديو لحظات مروعة عاشها المتواجدون داخل سياراتهم، أثناء مرورها من الطريق السريع المركزي في مقاطعة هواروشيري، في بيرو بسبب انهيار صخري وسقوط صخرة على شاحنة حولت السيارة إلى فتات.

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وتبين المشاهد لحظات انهيار الصخرة العملاقة من أعلى الجبل وسقوطها على الشاحنة وتحويلها إلى فتات.


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 3 يونيو 2023، بحدوث زلزال بقوة 5.5 درجات في منطقة ماكا في بيرو.

 

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على بُعد 9 كيلومترات جنوب شرقي المنطقة.


وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

صخرة

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