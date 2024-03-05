استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد شابا فلسطينيا متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين يوم الخميس الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص الاحتلال.

وكان الشاب ياسين قد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال حي الجابريات في مدينة جنين، في 29 فبراير الماضي، ومحاصرتها شقة سكنية، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل تحويله إلى مستشفى ابن سينا، حيث خضع لعدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن ارتقى شهيدا مساء اليوم متأثرا بإصابته.

وبارتقاء الشهيد ياسين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر إلى 423 شهيدا، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة.